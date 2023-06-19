Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, действительно можно говорить об определенном уменьшении интенсивности боевых. Однако тут речь не идет о полной паузе в наступательной операции Вооруженных Сил Украины.

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Что происходит на фронте

Как отметил Грабский, хотя боевые действия стали не столь интенсивными, но боевая работа активно продолжается по всем направлениям. Украинские военные на Юге сейчас проводят доразведку и бьют по оккупантах из артиллерии.

Боевая работа сосредоточена на проведении артиллерийского и огневого поражения позиций противника по всем направлениям. Проводится уточнение боевых позиций противника. Выясняют, куда враг кидает резервы. Первый этап наступательной операции был связан с тем, чтобы заставить врага максимально использовать собственные резервы.

– заметил Грабский.

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Россия действительно привлекла большое количество собственных резервов на Юге Украины. Поэтому понятно, что сейчас украинским военным нужно провести доразведку, перегруппироваться и решить, как дальше продолжать боевые действия.

Контрнаступление ВСУ: коротко