Законы войны
Интересное В кремле началась охота на козлов отпущения за провал на Харьковщине
российская военная способность постепенно падает. Украинская постепенно растет. Эти два графика должны были пересечься. Они и пересеклись.
Победа не будет легкой
"Что будет дальше?" – спрашивали друзья. Я отвечал, что российские войска просто покатятся. Потому что, извините за упрощение, первый закон Ньютона.
Чтобы где-то остановиться после удара, нужно иметь причину. К примеру, подготовленый рубеж обороны. Если нет причины останавливаться – будут катиться, пока не дойдут до физического препятствия, за которое можно зацепиться.
Важно Антипутинская коалиция в действии: кто и как помогает Украине одолеть российскую гидру
Пишу, чтобы поделиться еще одним наблюдением. Точка перелома – это не середина. Вторая половина пути всегда гораздо длиннее. Это марафон, не забывайте. Простите, если написал всем известные банальности, просто хотел обратить ваше внимание.
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