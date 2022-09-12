Законы войны

Система "война" всегда находится в движении. Она катится либо в ту, либо в другую сторону. Она замирает только в двух случаях: либо когда не может катиться из-за физических ограничений (грубо говоря, не сезон либо натолкнулась на физические преграды), либо когда обе стороны истощены.

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российская военная способность постепенно падает. Украинская постепенно растет. Эти два графика должны были пересечься. Они и пересеклись.

Победа не будет легкой

"Что будет дальше?" – спрашивали друзья. Я отвечал, что российские войска просто покатятся. Потому что, извините за упрощение, первый закон Ньютона.

Чтобы где-то остановиться после удара, нужно иметь причину. К примеру, подготовленый рубеж обороны. Если нет причины останавливаться – будут катиться, пока не дойдут до физического препятствия, за которое можно зацепиться.

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Пишу, чтобы поделиться еще одним наблюдением. Точка перелома – это не середина. Вторая половина пути всегда гораздо длиннее. Это марафон, не забывайте. Простите, если написал всем известные банальности, просто хотел обратить ваше внимание.

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