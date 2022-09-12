Закони війни
Цікаве У кремлі почалося полювання на цапів-відбувайл за провал на Харківщині
російська військова спроможність поступово падає. Українська поступово зростає. Ці два графіки мали десь перетнутися. Вони й перетнулися.
Перемога не буде легкою
"Що буде далі?" – питали друзі. Я відповідав, що російські війська просто покотяться. Тому що, вибачте за спрощення, перший закон Ньютона.
Щоб десь зупинитися після удару, треба мати причину. Наприклад, підготовлений рубіж оборони. Якщо нема причини зупинятися – будуть котитися, поки не дійдуть до фізичної перепони, за яку можна зачепитися.
Важливе Антипутінська коаліція в дії: хто і як допомагає Україні подолати російську гідру
Пишу для того, щоб поділитися ще одним спостереженням. Точка перелому – це не середина. Друга половина шляху завжди набагато довша. Це марафон, не забуваймо. Вибачте, якщо написав всім відомі банальності, просто хотів звернути вашу увагу.
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