Закони війни

Система "війна" завжди перебуває в русі. Вона котиться або в той, або в інший бік. Вона завмирає лише у двох випадках: або коли не може котитися через фізичні обмеження (грубо кажучи, не сезон або наштовхнулася на фізичні перепони), або коли обидві сторони виснажені.

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російська військова спроможність поступово падає. Українська поступово зростає. Ці два графіки мали десь перетнутися. Вони й перетнулися.

Перемога не буде легкою

"Що буде далі?" – питали друзі. Я відповідав, що російські війська просто покотяться. Тому що, вибачте за спрощення, перший закон Ньютона.

Щоб десь зупинитися після удару, треба мати причину. Наприклад, підготовлений рубіж оборони. Якщо нема причини зупинятися – будуть котитися, поки не дійдуть до фізичної перепони, за яку можна зачепитися.

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Пишу для того, щоб поділитися ще одним спостереженням. Точка перелому – це не середина. Друга половина шляху завжди набагато довша. Це марафон, не забуваймо. Вибачте, якщо написав всім відомі банальності, просто хотів звернути вашу увагу.

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