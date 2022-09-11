В Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов

Украинские защитники продолжают проводить контрнаступление на Востоке. В Харьковской области им удалось освободить более 40 населенных пунктов.

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что на Харьковском направлении ВСУ имеют определенный успех.

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В Харьковской области освободили более 40 населенных пунктов

Синегубов рассказал, что в Харьковской области уже освободили зачительную часть территорий:

Чугуевского района,

Купянского района,

Балаклейского района.

Наши подразделения зашли в Купянск, продолжается освобождение населенных пунктов Изюмского района,

– добавил глава ОВА.

По его словам, деоккупированные населенные пункты определяются уже десятками. По состоянию на сегодняшний день их уже более 40.

"Но на самом деле их гораздо больше, мы просто эту цифру провозглашать не можем, учитывая интересы военной операции наших Вооруженных Сил, которая продолжается", – заявил Синегубов.

Глава ОВА подытожил, что в целом бойцы ВСУ держат свои позиции на севере и северо-восточном направлении, однако их постоянно пытаются атаковать российские оккупанты.

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