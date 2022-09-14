Российское командование ищет дезертиров, – Жданов объяснил, что происходит на Правом берегу

Успешное контрнаступление ВСУ просто не оставляет врагу никаких шансов. Поэтому в Херсонской области оккупанты ищут возможные способы спастись. В частности, сдавшись в плен.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов в интервью 24 каналу, российские военные ищут связей с украинскими спецслужбами. Это, передает он со ссылкой на ОК "Юг", делают командиры младшего ранга. А их основная цель – не пополнить статистику потерь врага.

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Хотят попасть под защиту международного права

По словам Жданова, оккупанты стремятся обсудить с украинской стороной условия сдачи в плен. И, конечно, они планируют стать под защиту международного права. Это единственный способ остаться в живых в тех условиях, в которые они попали.

Эксперт отметил, что на Правом берегу Днепра – массовое дезертирство среди российских военных. А причиной этого является эффективное огневое воздействие со стороны ВСУ. Он также добавил, что была инсайдерская информация, что враги с помощью вертолетов ищут те же группы дезертиров.

Также известно, что на тот же Правый берег перебросили 1 300 кадыровцев. Жданов предположил, что они были направлены туда для ловли дезертиров. И сведения Генштаба, подчеркивает он, фактически подтверждают эти догадки. По словам эксперта, российские военные далеко не убегают. Они просто отказываются участвовать в так называемой "спецоперации".

Жданов рассказал о дезертирстве россиян на Юге: смотрите видео

Оккупанты сами отводят свои войска

Кроме того, на Херсонском направлении младшие командиры сами принимают решение об отводе войск. Как отмечает он, на некоторых участках фронта враг отошел не километры, а десятки от позиций ВСУ. Делают захватчики это для того, чтобы минимизировать количество "двухсотых" среди личного состава. Ведь деморализованные военные защитники Украины могли бы ликвидировать молниеносно быстро.

Они уводят их, ведь если их сегодня не уведут, то завтра они побегут. Такова ситуация на Правом берегу Днепра,

– подчеркнул Жданов.

Он добавил, что ВСУ удалось обескровить группировку россии до такого состояния, что она буквально не способна противостоять. Именно для этого определенное время наши военные били как по складам с боеприпасами, так и по логистическим цепочкам.

Теперь каждый русский солдат на Правом берегу знает, что шансы у него нулевые. Можно либо переплывать реку, либо идти на верную смерть. Захватчики попали в ловушку, которая начинает закрываться.

Именно поэтому российские военные ищут возможность провести переговоры со спецслужбами Украины. Они ведь знают, что плен – единственный способ остаться живыми в противостоянии с защитниками Украины.

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