Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, – генерал Ходжес

Путин не просто так в последнее время намекает на возможные переговоры. Он просто прекрасно понимает, что его войску зимой воевать будет очень сложно.

Это подчеркивает также бывший командующий Сухопутными войсками США на Европейском континенте Бен Ходжес. По его словам, усложнит ситуацию для врага успешное контрнаступление ВСУ, которое не утихает ни на мгновение.

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Зима нанесет россиянам еще больше потерь

По словам Ходжеса, Генштаб продолжит давление на войска страны-агрессора. И будет это делать так, чтобы враг буквально не мог "встать на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться".

Это очень важно. Конечно, зимой на поле боя из-за погоды будет сложнее. Условия для солдат будут более сложными, однако для российских оккупантов в обороне условия будут еще сложнее, чем для атакующих украинских сил.

– подчеркнул он.

Ходжес добавил, что у украинских военных за плечами их же народ. Россияне, особенно "мобики", не смогут похвастаться достаточным оснащением. Кроме того, на течение войны повлияет также отсутствие у них подготовки и необходимых навыков. И в таких условиях врагу нужно будет устоять под давлением мощных атак со стороны ВСУ.

Продвижение ВСУ будет, но оно замедлится

Справедливости ради Ходжес заявил, что украинским военным тоже не будет очень легко. Защитники нашего государства зимой продолжат давление и успехи на фронте. Правда, достижение желаемых результатов займет больше времени, а также усилий.

К примеру, при плохих погодных условиях сложнее будет использовать те же беспилотники для разведки. В то же время выходки погоды будут одинаковыми как для украинцев, так и для россиян. Но будут донимать они больше всего врагов нашего государства. А все потому, что войско Украины к зиме будет лучше подготовлено, а также сохранит свою эффективность.

Напомним, что аналитики прогнозируют освобождение Херсона уже в октябре. Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что у врага действительно плохи дела на этом направлении. В то же время, еще не наблюдаются массовые побеги. Более того, оккупанты пробуют сопротивляться, обустраивать новые оборонительные линии и всячески оттягивать момент, когда придется отступить.

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