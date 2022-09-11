Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, если россия таки использует ядерное оружие, то сделает себе только хуже.

После наступления россия будет собирать резервы, – Жданов сказал, где ВСУ имеют наибольший успех

Кремль получил несколько очень серьезных предупреждений

Как отмечает Жданов, тактическое ядерное оружие предназначено использовать против очень плотно расположенного войска. А на этой войне такого вообще нет – украинские военные не находятся в одном месте.

К примеру, максимальный радиус поражения такого специального артиллерийского боеприпаса – 15 км. На этой территории могут действовать относительно немного войск.

Кроме того, Запад не оставит просто так ядерный удар от россии. Это кремлевскому диктатору уже неоднократно отмечали.

Сегодня паблики говорят, что нужно бросать атомную бомбу на весь мир. Так вот, кремль получил несколько серьезных предупреждений от ведущих стран мира относительно применения оружия массового поражения на этой войне. Я не думаю, что кремль решится, потому что получит почти адекватный ответ, –

подчеркнул Жданов.

У путина есть один вариант спасти себя

Сейчас россия находится в чрезвычайно сложной ситуации. По словам Жданова, дальнейшее сопротивление становится все более бессмысленным. Чтобы хоть как-то спасти себя в этой ситуации, путину нужно вывести войска из Украины на собственные границы. Это поможет российскому диктатору сохранить хотя бы часть боеспособного войска.

Впрочем, у путина также проблемы из-за завышенных ожиданий россиян. Они постоянно рассказывали о своих фейковых успехах, а теперь "выгребают".

Такой безумный обвал обороны фактически равен поражению. Сегодня объяснить российскому обществу, что произошло и почему это произошло – сложно. Все паблики, пропагандисты, минобороны рассказывали колоссальные цифры по поводу "уничтоженной" украинской техники. Поэтому сегодня признать, что они убежали на 50 километров за 3 суток. Для них это будет социальный взрыв, –

отметил Жданов.

Жданов о том, использует ли путин ядерное оружие: смотрите видео

Добавим, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, россия попытается ответить на стремительное контрнаступление ВСУ. Он назвал 3 варианта, что дальше могут сделать российские оккупанты.