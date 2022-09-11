Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, якщо росія таки використає ядерну зброю, то зробить собі лише гірше.

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Кремль отримав кілька дуже серйозних попереджень

Як наголошує Жданов, тактичну ядерну зброю призначено використовувати проти війська, яке дуже щільно розташоване. А на цій війні такого взагалі немає – українські військові не перебувають в одному місці.

До прикладу, максимальний радіус ураження такого спеціального артилерійського боєприпасу – 15 кілометрів. На цій території може діяти відносно небагато військ.

Крім того, Захід не залишить просто так ядерний удар від росії. Про це кремлівському диктатору вже неодноразово наголошували.

Сьогодні пабліки розповідають, що треба кидати атомну бомбу на весь світ. Так-от кремль отримав кілька серйозних попереджень від провідних країн світу стосовно застосування зброї масового ураження на цій війні. Я не думаю, що кремль наважиться, бо отримає майже адекватну відповідь, –

наголосив Жданов.

У путіна є один варіант врятувати себе

Зараз росія перебуває у надзвичайно складній ситуації. За словами Жданова, подальший супротив стає дедалі безглуздішим. Щоб хоч якось врятувати себе у цій ситуації, путіну потрібно вивести війська з України на власні кордони. Це допоможе російському диктатору зберегти хоча б якусь частину боєздатного війська.

Утім, путін також має проблеми через завищені очікування росіян. Вони постійно розповідали про свої фейкові успіхи, а тепер "вигрібають".

Такий шалений обвал оборони фактично дорівнює поразці. Сьогодні пояснити російському суспільству, що сталося і чому це сталося – складно. Всі пабліки, пропагандисти, міноборони розповідали колосальні цифри щодо "знищеної" української техніки. Тому сьогодні визнати, що вони втекли на 50 кілометрів за 3 доби. Для них це буде соціальний вибух, –

зазначив Жданов.

Жданов про те, чи використає путін ядерну зброю: дивіться відео

Додамо, на думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, росія спробує відповісти на стрімкий контрнаступ ЗСУ. Він назвав 3 варіанти, що далі можуть зробити російські окупанти.