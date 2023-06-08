Петр Черник – военный эксперт и аналитик – рассказал детали в интервью 24 Канала, которое уже скоро опубликуют на сайте. По словам Черника, следует обратить внимание на несколько очень важных моментов.

Обратите внимание У Украины есть все, чтобы освободить свою территорию, – Столтенберг

Детали от Черника

Эксперт подчеркнул: существует мнение, что есть силы, средства и мощности, которые уже завтра помогут выбить оккупантов из Луганской и Донецкой области. По словам Черника, это ошибочное впечатление, ведь захватчики до сих пор преобладают численно. В то же время есть сам факт того, что так называемая "вторая армия мира" терпит критическое поражение в Украине.

Черник добавил, что в настоящее время может назвать фронт стабилизированным. С конца осени 2022 года большая часть фронта находится на так называемой стадии стратегического равновесия.

Самым горячим остается Бахмутское направление. Там враг терпит колоссальное поражение. По словам Черника, именно там выхолащивается стратегический наступательный потенциал окупантов. Еще в марте за сутки там фиксировались до 100 – 120 атак. В то же время сейчас их количество упало до 40 атак.

Что такое контрнаступательные действия в правильном понимании? Это система стратегических мер по разгрому противника прежде всего и постепенному освобождению территорий и продвижению вперед от линии столкновения,

– говорится в сообщении.

Черник отметил, что на Бахмутском направлении уже есть успешные действия.

"Следующие наши операции сложатся там и тогда, когда они должны сложиться. Нам нужно научиться великому искусству терпения. Именно в нем лежит философия нашей победы", – заявил эксперт.

Заметьте! Россия несет колоссальные потери в Украине. По состоянию на 8 июня удалось "пакетизировать" уже 212 760 окупантов. Также уничтожили немало вражеской техники.

К слову, в Минобороны уже заявили, что украинские защитники не дают врагу добиться никаких успехов на Бахмутском направлении.