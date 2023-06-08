Петро Черник – військовий експерт та аналітик – розповів деталі в інтерв'ю 24 Каналу, яке вже невдовзі опублікують на сайті. За словами Черника, варто звернути увагу на декілька дуже важливих моментів.

Зверніть увагу Україна має все, щоб звільнити свою територію, – Столтенберг

Деталі від Черника

Експерт наголосив: побутує думка, що є сили, засоби та потужності, які вже завтра допоможуть вибити окупантів з Луганської та Донецької області. За словами Черника, це – хибне враження, адже загарбники досі переважають чисельно. Водночас є сам факт того, що так звана "друга армія світу" зазнає критичної поразки в Україні.

Черник додав, що наразі може назвати фронт застабілізованим. З кінця осені 2022 року більша частина фронту перебуває у так званій стадії стратегічної рівноваги.

Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок. Там ворог зазнає колосальної поразки. За словами Черника, саме там вихолощується стратегічний наступальний потенціал окупантів. Ще у березні за добу там фіксували до 100 – 120 атак. Водночас наразі їхня кількість впала до 40 атак.

Що таке контрнаступальні дії в правильному розумінні? Це система стратегічних заходів щодо розгрому противника передовсім і поступового звільнення територій та просування вперед від лінії зіткнення,

– мовиться у повідомленні.

Черник зауважив, що на Бахмутському напрямку вже є успішні дії.

"Наступні наші операції складуться там і тоді, коли вони мають скластися. Нам треба навчитися великого мистецтва терплячки. Саме в ньому лежить філософія нашої перемоги", – заявив експерт.

Зауважте! Росія зазнає колосальних втрат в Україні. Станом на 8 червня вдалося "пакетизувати" вже 212 760 окупантів. Також знищили чимало ворожої техніки.

До слова, у Міноборони вже заявили, що українські захисники не дають ворогу досягнути жодних успіхів на Бахмутському напрямку.