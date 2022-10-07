Работаем так, чтобы "хлопку" было, где играться, – ОК "Юг" об успехах на фронте

Украинские защитники умело борются с врагом на Юге нашего государства. В то же время в российской армии все чаще "подгорает". Недавно наши воины уничтожили еще 3 склада противника.

Украинские воины держат огненный контроль над временно оккупированными территориями и логистикой врага. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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Украинские воины уничтожают склады и технику врага на Юге

Наталья Гуменюк убеждает, украинские защитники продолжают работать над тем, чтобы "хлопку" было, где поиграться. Только за минувшие сутки, 6 октября, ВСУ уничтожили еще три склада боеприпасов путинских бойцов.

От украинских воинов сильно страдает и техника врага. Российская армия потеряла еще около 10 танков и почти 20 бронированных машин разного класса и уровня. Наши военные продолжают держать огненный контроль над оккупированными территориями, транспортными артериями и логистикой врага.

Попытки оккупантов продвинуться или разведать прочность наших позиций заканчиваются печально для него самого. В частности, потерями и отступлением.

А отступление – это у них уже такая устоявшаяся традиция, так пусть придерживаются,

– подчеркнула Гуменюк.

Не удается врагу изменить ход войны и с помощью дронов "Shahed 136", которыми он часто атакует Юг. Наши силы противовоздушной обороны умело уничтожают эти беспилотники. "Не так страшен "Шахид", как его рисуют", – подытожила Наталья Гуменюк.

Отметим, что 7 октября – всемирный день хлопка и день рождения российского диктатора. Наталья Гуменюк уверена, что эти даты совпадают неслучайно. Теперь они закрепятся в сознании людей как одно целое.

Сколько дронов "Shahed 136" уже сбили украинские защитники

6 октября наши воины сбили сразу три дрона-камикадзе в Одесской области. Ночью враг атаковал эту и Николаевскую область несколько раз. Впоследствии в ОК "Юг" уточнили, что удалось приземлить сразу 9 беспилотников врага.

Всего с 20 сентября украинские воины на Юге сбили 49 иранских беспилотников. Их Россия маркирует как "Герань – 2".

Часто захватнические дроны ударяются об поверхность воды либо побережья. Так что с помощью "Shahed 136" Россия не сможет улучшить положение на поле боя. Скорее переломят себе хребет, отметили в ОК "Юг".

Не пренебрегайте правилами безопасности. При получении сигнала воздушной тревоги спуститесь в укрытия.

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