Українські воїни тримають вогняний контроль над тимчасово окупованими територіями та логістикою ворога. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Українські воїни знищують склади і техніку ворога на Півдні

Наталія Гуменюк переконує, українські захисники продовжують працювати над тим, аби "бавовнятку" було, де побавитися. Лише за минулу добу, 6 жовтня ЗСУ знищили ще три склади боєприпасів путінських бійців.

Від українських воїнів потужно страждає і техніка ворога. Російська армія втратила ще близько 10 танків і майже 20 броньованих машин різного класу і рівня. Наші військові продовжують тримати вогняний контроль над окупованими територіями, транспортними артеріями та логістикою ворога.

Спроби окупантів просунутися або розвідати міцність наших позицій закінчуються сумно для нього самого. Зокрема, втратами та відступом.

А відступ – це в них уже така стала традиція, то хай дотримуюються,

– підкреслила Гуменюк.

Не вдається ворогу змінити хід війни і за допомогою дронів "Shahed 136", якими він часто атакує Південь. Наші сили протиповітряної оборони вправно знищують ці безпілотники. "Не такий страшний "Шахед", як його малюють", – підсумувала Наталія Гуменюк.

Зауважимо, що 7 жовтня – всесвітній день бавовни і день народження російського диктатора. Наталія Гуменюк впевнена, що ці дати співпадають не випадково. Тепер вони закріпляться у свідомості людей як одне ціле.

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Скільки дронів "Shahed 136" вже збили українські захисники

6 жовтня наші воїни збили одразу три дрони-камікадзе на Одещині. Упродовж ночі ворог атакував цю та Миколаївську область декілька разів. Згодом в ОК "Південь" уточнили, що вдалося приземлити одразу 9 безпілотників ворога.

Загалом, від 20 вересня українські воїни на Півдні збили 49 іранських безпілотників. Їх Росія маркує, як "Герань – 2".

Нерідко загарбницькі дрони вдаряються об поверхню води або узбережжя. Тож за допомогою "Shahed 136" Росія не зможе покращити положення на полі бою. Скоріше переламають собі хребет, зазначили в ОК "Південь".

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