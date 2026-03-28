Не только Днепропетровщина, – Братчук сказал, какие еще территории освободили ВСУ

Силы обороны Украины уже освободили около 470 квадратных километров территории Украины. Речь идет не только о Днепропетровской области.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что россиян фактически удалось вытеснить из Днепропетровской области. Они хотели там создать буферную зону, чтобы развивать другие атаки на Юге.

Где еще удалось продвинуться вперед?

По словам Братчука, Силы обороны Украины имели успехи не только в Днепропетровской области, но и в Запорожской. Враг хотел достаточно продвинуться на Днепропетровщине, чтобы уже потом сосредоточиться на наступлении в сторону самого Запорожья.

Одним из важных элементов российского наступления было Гуляйпольское направление в Запорожской области. Врагу не удалось закрепить за рекой Гайчур, что позволило бы им готовить наступление ближе в сторону Запорожья.

На сегодня, как минимум, можем осторожно говорить, что планы врага удалось сломать. Россияне вынуждены их корректировать,

– отметил Братчук.

Также поступает информация, что враг перебрасывает резервы с других участков фронта на это направление. Они вынуждены это делать из-за огромных потерь.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны уже освободили около 470 квадратных километров территорий. Также они обезвредили более 11 тысяч российских военных.

Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 каналу, что на Купянщине пока не зафиксировали значительных перебросок с других участков фронта. Были небольшие пополнения только с левобережья Херсонщины, которое сейчас оккупировано.

Если бы они начали перебрасывать отсюда подразделения еще куда-то, то у них вообще мало что останется. Они и так активно выводят свои войска отсюда на Луганщину и территорию России для восстановления боеспособности,

– рассказал Трегубов.

