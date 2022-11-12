По примеру херсонской: Арестович назвал, сколько еще нужно операций для победы

Россияне ведут медийно-политическую войну. Представьте себе российского командира батальона или роты, которого поставили прикрывать отход войск, и он видит, что его солдаты уходят. Поэтому он спрашивает, почему они уходят, а солдаты получили приказ отходить на левый берег с телевизора.

Об этом на ютуб канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он также отметил, что своими медийными выступлениями Суровикин и Шойгу подорвали возможность этой группировки что-то делать.

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Теперь россияне вряд ли смогут сохранить боеспособность войск с правого берега, чтобы перебросить туда. Они надеются, что смогут удержать Донецк, Луганск и Крым, поэтому сейчас попытаются объяснять, для чего они вообще нападали на Украину.

Алексей Арестович объяснил, когда удастся победить Россию: смотрите видео

Арестович говорит, что никто не даст им этого сделать, потому что у ВСУ есть много сюрпризов и еще несколько успешных операций – россияне не смогут ничего.

Я даже могу посчитать сколько таких операций нужно – 5 военных операций и больше ни одного российского солдата в Украине,

– убежден Алексей Арестович.

По его словам, мы проведем эти операции и россияне уже не смогут с этим ничего поделать. Мечтать можно о чем угодно и вряд ли в России после освобождения Херсона кто-то верит в "успех".