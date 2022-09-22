Чтобы скрыть оборонные сооружения: в Луганской области оккупанты насильно вывезли жителей нескольких сел

Российские военные пытаются укрепить свои оборонительные сооружения в Луганской области. Для того чтобы скрыть их, враги уже начали вывозить из нескольких сил местных жителей.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба. Согласно имеющимся у ведомства данным, оккупанты ужасно боятся контрнаступления ВСУ в Луганской области. Так что делают все возможное, чтобы ему помешать.

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Местных жителей вывозят насильно

Россияне не прекращают нарушать нормы Международного гуманитарного права и обычаи ведения войны. Они продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. И не стала исключением Луганская область.

Уже зафиксировали, что в Сватовском районе захватчики пытаются всячески скрыть свои инженерные постройки. Для этого враги вывезли жителей из населенных пунктов Гончаровка и Кузьменовка. Сделали это захватчики, конечно, насильно. Известно, что жителей перевезли в глубь временно оккупированной области.

Но это еще не все. Поскольку наши военные успешно уничтожают автомобили и автоцистерны врага, то им необходимо где-то брать новые. Так, в Николаевской области российские бойцы похитили машины-молоковозы. Они их вывезли с захваченных территорий для использования для транспортировки топлива.

Возможно, российские захватчики возлагают надежды на частичную мобилизацию, которую накануне объявил владимир путин. Но аналитики заметили, что хороших новостей для врага, связанных с ней, мало.

Частичная мобилизация не помешает ВСУ

В Институте по изучению войны отметили, что частичная мобилизация – одно из последствий неудачной попытки захватить Украину. В то же время следует понимать, что в ближайшие несколько месяцев она вряд ли что-нибудь изменит на фронте.

Поэтому, убеждены составители отчета, соответствующие движения оккупантов не будут влиять на освобождение оккупированных территорий. Согласно их прогнозам, наши военные смогут выбить врага из большей части родных земель, захваченных после 24 февраля, до зимы.

Заметим, что в России планируют мобилизовать 300 тысяч резервистов. По словам аналитиков, эта цифра позволит поддерживать нынешний уровень российской армии в 2023 году. Кроме того, в кремле смогут хоть как-то компенсировать сумасшедшие потери, понесенные более чем за полгода войны.

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