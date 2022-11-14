Гайдай рассказал, сколько населенных пунктов уже освободили в Луганской области

Украинская армия продолжает героически противостоять российским захватчикам и деоккупировать населенные пункты, в частности, на Луганщине. Председатель ОВА Сергей Гайдай сказал, сколько городов и сел уже уволили Вооруженные Силы.

Российские оккупанты контролируют значительную территорию Луганской области, однако украинская армия шаг за шагом освобождает города и села в регионе. Гайдай отметил, что уже деоккупировано более десятка населенных пунктов.

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Продвижение происходит непросто

Героизмом и тем, как быстро украинским военнослужащим удается в разных направлениях отвоевать оккупированные регионы, можно только восхищаться. В настоящее время официально уволены 12 населенных пунктов в Луганской области.

Уже официально 12 населенных пунктов освободили ВСУ от кафиров в Луганской области. Продвижение идет непросто, каждый метр Луганщины дается очень тяжело. Пора было у россиян подготовиться и свезти большое количество мобилизованных,

– сказал глава области.

Также Сергей Гайдай отметил, что ситуация на деоккупированных территориях чрезвычайно сложна – в целом в регионе продолжаются тяжелые бои. По его словам, захватчики обстреливают мирное население и прекрасно отдают себе отчет в том, что они делают, поскольку еще недавно контролировали эти населенные пункты.

Контрнаступление ВСУ в Луганской области: что известно и чего следует ожидать

В воскресенье, 13 ноября, стало известно, что ВСУ уволили Макеевку . На очереди – Сватово, которое располагается совсем рядом.

В то же время, поселок Белогоровка находится под постоянными обстрелами и атаками армии России. По словам Гайдая, от населённого пункта уже ничего не осталось.

В Луганской области очень много "вагнеровцев" и частично мобилизованных россиян, однако они никогда не сравнятся с воинами Вооруженных Сил.

Также следует упомянуть, что в Институте по изучению войны отметили , что ВСУ готовятся к новым контрнаступлениям. Следующим регионом, который могут освободить от российских захватчиков, будет как раз Луганщина. Аналитики сообщают, что части подразделения украинской армии, вероятно, украинское командование будет перебрасывать с правого берега Днепра в Херсонской области на Восток нашего государства, в частности в Луганскую область.

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