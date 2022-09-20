Мы идем вперед, – Ким об успехах ВСУ на Херсонщине

Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в направлении Херсона. В результате Николаев стали обстреливать немного реже

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на сообщение о том, что он якобы уехал из региона. Он показал, что на месте и работает. При этом дал объяснить, что бежать из Николаева нет причин, сообщает 24 канал.

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ВСУ имеют успехи на Херсонщине

Во время утреннего обращения 20 сентября Виталий Ким рассказал, что обстрелов Николаева стало меньше. И ВСУ подошли ближе к Херсону.

Обстрелов стало меньше, мы продвигаемся вперед. Работы много, потому что новые укрепления нужно делать уже на территории поближе к Херсону. Мы идем вперед,

– сказал Ким.

Этой ночью враг снова обстреливал Николаевщину

20 сентября с 03:20 оккупанты наносили удары по аквазоне и прибрежной зоне Очакова и Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.

Кроме этого, ориентировочно в 03:45 и 03:55 обстрелам снова подвергся поселок городского типа Березнеговатое и его окрестности. В результате обстрела повреждено учебное заведение – в здании вылетели окна. Пострадавших тоже нет. Информацию о масштабах разрушений уточняют.

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