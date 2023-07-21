Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал, на каких направлениях продвигаются ВСУ на Юге.
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На каких направлениях ВСУ достигли успеха
Силы обороны имеют успех на 3 направлениях на Юге:
- Новоданиловка – Вербовое,
- Новоданиловка – Роботино,
- Новодаровка – Приютное.
Наши защитники сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме этого, они наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Украинские военные ведут тяжелые бои возле Бахмута
Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.
На направлениях Орехово-Василевка – Прасковиевка, Клещиевка – Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений,
– сказал он.
Сейчас российские захватчики оказывают мощное сопротивление и применяют свои резервы, при этом несут большие потери.