Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал, на каких направлениях продвигаются ВСУ на Юге.

Смотрите также Успешное наступление ВСУ сразу по 3 направлениям: карта боевых действий на 21 июля

На каких направлениях ВСУ достигли успеха

Силы обороны имеют успех на 3 направлениях на Юге:

Новоданиловка – Вербовое,

Новоданиловка – Роботино,

Новодаровка – Приютное.

Наши защитники сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме этого, они наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На днях, комментируя наступление ВСУ на Юге, заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что контрнаступление не происходит за 1 день. По ее словам, "кульминация наступает тогда, когда сторона врага истощена и формируются определенные точки и места, где наиболее успешно могут действовать ВСУ".

Украинские военные ведут тяжелые бои возле Бахмута

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

На направлениях Орехово-Василевка – Прасковиевка, Клещиевка – Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений,

– сказал он.

Сейчас российские захватчики оказывают мощное сопротивление и применяют свои резервы, при этом несут большие потери.