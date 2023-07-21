Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів, на яких напрямках просуваються ЗСУ на Півдні.

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На яких напрямках ЗСУ мають успіх

Сили оборони мають успіх на 3 напрямках на Півдні:

Новоданилівка – Вербове,

Новоданилівка – Роботине,

Новодарівка – Приютне.

Наші захисники наразі закріплюються на досягнутих рубежах. Крім цього, вони завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника й здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Днями, коментуючи наступ ЗСУ на Півдні, заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що контрнаступ не відбувається за 1 день. За її словами, "кульмінація настає тоді, коли сторона ворога виснажена та формуються певні точки й місця, де найбільш успішно можуть діяти ЗСУ".

Українські військові ведуть важкі бої біля Бахмута

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

На напрямках Оріхово-Василівка – Парасковіївка, Кліщіївка – Андріївка тривають важкі бої без зміни положень,

– сказав він.

Наразі російські загарбники чинять потужний опір і застосовують свої резерви, при цьому зазнають великих втрат.