Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час національного телемарафону розповіла, що українські захисники "поступово, але дуже впевнено" просуваються вперед на Півдні. Проте ворог чинить опір, пише 24 Канал.

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Росіян непросто витіснити, проте так було і з Херсоном

Маляр зауважила, що росіяни, на жаль, сильний ворог. І наразі вони всіма силами намагаються зупинити наступ на Півдні. Тож ЗСУ мають пройти всі перепони, які приготували для них окупанти, а також підготувати обстановку таким чином, щоб можна було просуватися ефективніше

Давайте згадаємо Херсон. Там теж не за 1 день було звільнено місто – тривалий час готувалась ситуація та обстановка. Кульмінація настає тоді, коли сторона ворога виснажена та формуються певні точки і місця, де найбільш успішно можуть діяти ЗСУ,

– пояснила Маляр.

ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах на Півдні