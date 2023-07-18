Замминистра обороны Анна Маляр во время национального телемарафона рассказал, что украинские защитники "постепенно, но очень уверенно" продвигаются вперед на Юге. Однако враг сопротивляется, пишет 24 Канал.
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Россиян непросто вытеснить, однако так было и с Херсоном
Маляр заметила, что россияне, к сожалению, сильный враг. И они всеми силами пытаются остановить наступление на Юге. Так что ВСУ должны пройти все преграды, которые приготовили для них оккупанты, а также подготовить обстановку таким образом, чтобы можно было продвигаться более эффективно.
Давайте вспомним Херсон. Там тоже не за 1 день был освобожден город – долгое время готовилась ситуация и обстановка. Кульминация наступает тогда, когда сторона врага истощена и формируются определенные точки и места, где наиболее успешно могут действовать ВСУ,
– объяснила Маляр.
ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Юге
- В настоящее время спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень рассказал, что на Таврическом направлении продолжается системная работа.
- По его словам, в наступлении на Мелитопольское и Бердянское направления украинские военные имеют определенные успехи и закрепляются на достигнутых рубежах. В настоящее время защитники проводят аэроразведку, разминирование местности и ведут контрбатарейную борьбу.
- Заместитель спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев 18 июня сообщил, что наши войска достигли успеха на 2 южных направлениях: Малая Токмачка – Новопокровка и Великая Новоселка – Урожайное.