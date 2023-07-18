Замминистра обороны Анна Маляр во время национального телемарафона рассказал, что украинские защитники "постепенно, но очень уверенно" продвигаются вперед на Юге. Однако враг сопротивляется, пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ подошли к Андреевке и Приютному: как через неделю изменилась карта боевых действий

Россиян непросто вытеснить, однако так было и с Херсоном

Маляр заметила, что россияне, к сожалению, сильный враг. И они всеми силами пытаются остановить наступление на Юге. Так что ВСУ должны пройти все преграды, которые приготовили для них оккупанты, а также подготовить обстановку таким образом, чтобы можно было продвигаться более эффективно.

Давайте вспомним Херсон. Там тоже не за 1 день был освобожден город – долгое время готовилась ситуация и обстановка. Кульминация наступает тогда, когда сторона врага истощена и формируются определенные точки и места, где наиболее успешно могут действовать ВСУ,

– объяснила Маляр.

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах на Юге