Силы обороны освободили на Юге 300 квадратных километров, – Зеленский
- Силы обороны Украины освободили на юге страны 300 квадратных километров территории.
- Президент Зеленский отметил, что успехи могли быть связаны с перебоями в работе Starlink для российских военных, что также повлияло на украинские подразделения.
Силы обороны Украины провели контратаки на юге страны. Вследствие этого удалось вернуть под контроль около 300 квадратных километров территории.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью AFP.
О каких успехах Сил обороны рассказал Зеленский?
"Я не буду вдаваться в много подробностей", – сказал Президент о достижениях украинской армии. По его словам, по состоянию на сейчас освобождено 300 квадратных километров. В то же время он не уточнил, за какой именно период удалось достичь такого результата.
По оценкам военных блогеров, часть успехов могла быть связана с масштабными перебоями в работе терминалов Starlink на фронте. После обращения Киева Илон Маск ограничил доступ к системе для российских военных.
Зеленский подтвердил, что украинская армия использовала эту ситуацию, хотя перебои повлияли и на работу украинских подразделений. Он признал наличие трудностей, однако подчеркнул: проблемы у россиян оказались значительно серьезнее.
Глава государства подчеркнул, что сейчас нельзя говорить, будто Украина проигрывает войну против России: "Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы ее точно не проигрываем, точно. Вопрос в том, победим ли мы?".
Президент добавил, что как в США, так и в России звучит один и тот же тезис: если Украина хочет завершить войну немедленно, она должна выйти из Донбасса.
OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что украинским военным удалось воспользоваться тем, что у россиян произошел полный обвал связи Starlink. Силам Украины удалось собрать силы и организовать наступление на Гуляйпольском направлении.
Западные медиа пишут о стратегической инициативе на стороне Украины
Переговоры между Россией и Украиной завершились безрезультатно, но стратегическая инициатива переходит к Украине.
Как пишет колумнист Самуэль Рамани The Telegraph, со среды по воскресенье на прошлой неделе украинские силы вернули под контроль 201 квадратный километр территории в окрестностях Запорожья. Эти достижения стали самыми быстрыми за последние два с половиной года и превысили темпы российского наступления за весь декабрь 2025 года.