Силы обороны освободили на Юге 300 квадратных километров, – Зеленский

Силы обороны Украины провели контратаки на юге страны. Вследствие этого удалось вернуть под контроль около 300 квадратных километров территории.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью AFP.

Смотрите также Зеленский приказал "готовиться воевать 3 года": в ОП опровергли "вброс"

О каких успехах Сил обороны рассказал Зеленский?

"Я не буду вдаваться в много подробностей", – сказал Президент о достижениях украинской армии. По его словам, по состоянию на сейчас освобождено 300 квадратных километров. В то же время он не уточнил, за какой именно период удалось достичь такого результата.

По оценкам военных блогеров, часть успехов могла быть связана с масштабными перебоями в работе терминалов Starlink на фронте. После обращения Киева Илон Маск ограничил доступ к системе для российских военных.

Зеленский подтвердил, что украинская армия использовала эту ситуацию, хотя перебои повлияли и на работу украинских подразделений. Он признал наличие трудностей, однако подчеркнул: проблемы у россиян оказались значительно серьезнее.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нельзя говорить, будто Украина проигрывает войну против России: "Нельзя сказать, что мы проигрываем войну. Честно говоря, мы ее точно не проигрываем, точно. Вопрос в том, победим ли мы?".

Президент добавил, что как в США, так и в России звучит один и тот же тезис: если Украина хочет завершить войну немедленно, она должна выйти из Донбасса.

OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко рассказал 24 Каналу, что украинским военным удалось воспользоваться тем, что у россиян произошел полный обвал связи Starlink. Силам Украины удалось собрать силы и организовать наступление на Гуляйпольском направлении.

Западные медиа пишут о стратегической инициативе на стороне Украины