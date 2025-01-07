Как "второе дыхание" ВСУ в Курской области может повлиять на динамику всей войны

Продолжается новое контрнаступление ВСУ в Курской области. В Генштабе подтвердили поражение, в частности командного пункта 810-й бригады россиян, которую уже не раз атаковали. Это направление является стратегическим для Украины.

Генерал-лейтенант в отставке и основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал, что ВСУ на Курском направлении продвинулись на 7 километров. Он добавил, что эти события можно сравнить с Курской битвой во время Второй мировой войны.

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Курская битва в 1943 году стала решающей на Восточном фронте Второй мировой войны. Массивная танковая битва ослабила наступательные возможности Германии.

"Я бы охарактеризовал это как "второе дыхание" для подразделений сил обороны Украины, действующих в Курской области, – сказал Игорь Романенко.

Новые ресурсы

Он добавил, что ВСУ на Курском направлении необходимо предоставить больше техники и вооружения, а также пополнить бригады, которые выполняют задачи. Таким образом, события на Курщине могут положительно повлиять на ход войны.

Надо добавить немного ресурсов нашим частям. Несмотря на то, что группировка противника насчитывает около 60 тысяч, а наших втрое меньше, мы все же проводим контратаки,

– рассказал Игорь Романенко.

По его словам, россияне уже за несколько суток от начала контрнаступления на Курском направлении оправились и начали собирать ресурсы для противодействия. За минувшие сутки они применили около 40 единиц вертолетов и самолетов, чтобы остановить Вооруженные Силы Украины.

В таких очень тяжелых условиях наши бойцы выполняют задачи, удерживают территорию. В определенной степени подвиг, который совершают наши ребята и девушки – как в воздухе на самолетах, так и на земле,

– добавил Игорь Романенко.

Романенко считает, что мнение о необходимости переброски ВСУ с Курской области на Восток Украины является ошибочным. Для стратегии и будущих мирных переговоров этот участок является крайне важным.