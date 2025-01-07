Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что операция ВСУ в Курской области донимает оккупантов. Но пока не стоит делать окончательных выводов относительно направлений ударов.

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Что происходит на Курщине

Как отметил Свитан, кажется, что Силы обороны Украины сейчас собирают информацию и пробуют выявить слабые места врага на Курском направлении; различные огневые точки и вообще их алгоритм действий на первой-второй линии обороны.

Все это – важная информация, которая поможет спланировать дальнейшие действия на Курском направлении. Обычно такие атаки продолжаются в течение недели. Далее информацию обрабатывают в Генштабе, после чего утверждают дальнейшие действия.

Обратите внимание! Военные 8 полка Сил специальных операций уничтожили группу военных из КНДР во время недавней операции в Курской области.

В этом случае не стоит делать окончательных выводов. Еще могут быть интересные сюрпризы. И не только на Курщине.

Нельзя исключать, что после этого будут попытки "проверить оборону" на других направлениях. Брянское или Белгородское направления. А, возможно, даже Приднестровье. Есть целый спектр различных направлений,

– считает Свитан.

Напомним, недавно в Центре противодействия дезинформации СНБО подтвердили, что Силы обороны атаковали россиян на нескольких направлениях в Курской области.