Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що операція ЗСУ в Курській області дошкуляє окупантам. Але поки не варто робити остаточних висновків щодо напрямків ударів.

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Що відбувається на Курщині

Як наголосив Світан, видається, що Сили оборони України зараз збирають інформацію та пробують виявити слабкі місця ворога на Курському напрямку; різні вогневі точки та загалом їхній алгоритм дій на першій-другій лінії оборони.

Все це – важлива інформація, яка допоможе спланувати подальші дії на Курському напрямку. Зазвичай такі атаки тривають упродовж тижня. Далі інформацію обробляють в Генштабі, після чого затверджують подальші дії.

Зверніть увагу! Військові 8 полку Сил спеціальних операцій знищили групу військових з КНДР під час нещодавньої операції в Курській області.

У цьому випадку не варто робити остаточних висновків. Ще можуть бути цікаві сюрпризи. І не лише на Курщині.

Не можна виключати, що після цього будуть спроби "перевірити оборону" на інших напрямках. Брянський чи Бєлгородський напрямки. А, можливо, навіть Придністров'я. Є цілий спектр різних напрямків,

– вважає Світан.

Нагадаємо, нещодавно у Центрі протидії дезінформації РНБО підтвердили, що Сили оборони атакували росіян на кількох напрямках на Курщині.