Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на начальника штаба Третьего армейского корпуса Петра Горбатенко.

Что известно о ходе операции "Вивальди"

Украинские защитники зачистили и деоккупировали еще ряд населенных пунктов. Названия освобожденных территорий пока держатся в секрете из тактических соображений и из соображений безопасности военных.

За неделю мы также продолжаем продвигаться. Соответственно, в ближайшее время сообщим вам о новых деталях проведения операции и новых результатах ее успехов,

– отметил он.

Петр Горбатенко отметил, что украинские военные продолжают продвигаться, а заявленные ранее показатели со временем будут расти.

Масштабное контрнаступление Сил обороны на этом направлении, по замыслу командования, состоит из четырех последовательных этапов – по аналогии со временами года в известном музыкальном произведении.

Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не спешите со спойлерами,

– отмечал ранее Андрей Билецкий.

В ходе первой фазы украинским бойцам уже удалось освободить около 85 квадратных километров территории, что по площади превышает Житомир. В частности, по данным военных, под полный контроль Украины были возвращены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Коровьего Яра и село Среднее.

Ключевым фактором успеха стало изменение тактики и систематическое уничтожение вражеской разведки. Украинские штурмовики продвигались под надежным прикрытием дронов-перехватчиков, ослепляя оккупантов на поле боя. Благодаря этому противник потерял более 1,5 тысячи солдат, тысячи беспилотников и был вынужден оттянуть свои склады с горючим аж до Воронежской области.

Главной целью этих маневров является не только возвращение земель, но и выход на выгодные рубежи для построения устойчивой обороны. Как уже сообщалось ранее, Россия планировала окружить украинские города-крепости с юга и севера. Однако Силы обороны полностью разгромили северную группировку врага, устранив угрозу его продвижения к Славянско-Краматорской агломерации.