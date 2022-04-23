Контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101%, – Арестович

Героическая оборона Мариуполя продолжается. Россияне оцепили город и непрерывно его бомбят, но не могут преодолеть сопротивление наших защитников и полностью взять Мариуполь под свой контроль.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что Украина не только надеется на освобождение Мариуполя, но и активно работает в этом направлении. Попытки улучшить ситуацию в городе предпринимаются на всех возможных фронтах.

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Контрнаступление на Мариуполь

Арестович сообщил, что Украине не нужны мертвые герои, нам нужны все живые, и мы делаем все, чтобы сохранить жизнь своих защитников.

Мы делаем все – военным путем, не военным. Погибшие, похоронены с почестями, совершили невероятный подвиг. Нам нужны все живые, мы делаем все, что можем, чтобы их оттуда забрать,

– заверил Арестович.

Также он добавил, что сейчас есть объективные факторы, которые нужно учитывать, и что пойти против них просто невозможно.

Контрнаступление будет – 101%. Вопрос только, когда и какими силами, куда. Это решение будет принимать Главнокомандующий вооруженными силами,

– добавил советник главы ОП.

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