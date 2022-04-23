Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що Україна не лише сподівається на звільнення Маріуполя, а й активно працює у цьому напрямку. Спроби покращити ситуацію у місті здійснюються на всіх можливих фронтах.

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Контрнаступ на Маріуполь

Арестович повідомив – Україні не потрібні мертві герої, нам потрібні усі живі, і ми робимо все, щоб зберегти життя своїх захисників.

Ми робимо все – військовим шляхом, не військовим. Ті, хто загинули, поховані з почестями, вони зробили неймовірний подвиг. Нам потрібні усі живі, ми робимо все, що можемо, щоб їх звідти забрати,

– запевнив Арестович.

Також він додав, що зараз є об'єктивні чинники, на які треба зважати, і що піти проти них просто неможливо.

Контрнаступ буде – 101%. Запитання лише, коли і якими силами, куди. Це рішення буде приймати Головнокомандувач збройними силами,

– додав радник голови ОП.

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