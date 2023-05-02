Российские оккупанты уже не раз демонстрировали отрицательный интеллект. Поэтому можно предположить, что со словом "зненацька" у них тоже не сложится.

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В общем контрнаступление ВСУ не на шутку пугает оккупантов. Услышав, что все начнется "зненацька", украинцы решили "подсказать" оккупантам, где расположен загадочный город, и сгенерировали немало мемов.

"Тайный" план контрнаступления уже опубликован в сети. Внимание всего мира – приковано к Ненацку.



Ненацк – следующий стратегический населенный пункт / Скриншот по сети





Ненацка стоит держать в секрете / Скриншот из сети

Украинцы напоминают друг другу, как важно не публиковать никаких данных о контрнаступлении в Ненацке.



Засекретить Ненацк – задача каждого / Скриншот из сети

Феномен "Паляницы"

Ранее для российских оккупантов настоящим испытанием стало слово "паляница". Название украинской вкусности захватчики никак не могли перевести. В частности, "паляницу" переводили как "клубнику". Российская пропагандиста Ольга Скабеева попыталась помочь захватчикам, но получилось еще хуже.

С первых дней полномасштабного вторжения слово "паляница" стало настоящим символом украинской борьбы.