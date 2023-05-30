О приближении контрнаступления ВСУ свидетельствуют слова советника президента Михаила Подоляка. В настоящее время ведется работа по увеличению интенсивности обстрелов материально-технического обеспечения оккупантов.

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Украина готовится к контрнаступлению, несмотря на обстрелы

Иностранное издание CNN отмечает, что день начала контрнаступления быстро приближается.

Уже ведется работа по увеличению интенсивности обстрелов материально-технического обеспечения России, чтобы в ближайшее время снизить их боевую способность, ослабить обороноспособность,

– заявлял ранее Михаил Подоляк.

Удары, о которых упоминает Подоляк, часто называют операциями. CNN ранее сообщал, что они начались 12 мая.

"Все происходящее является предвестником контратаки, необходимой предпосылкой. Когда увеличивается интенсивность огня, особенно по материально-техническому обеспечению, когда увеличивается количество операций", – отмечал Подоляк.

Так, Украина увеличила количество ударов по российским складам боеприпасов, материально-техническим узлам и базам тылового эшелона, таким как в Мариуполе и Бердянске.

Недавно в своем обращении президент Владимир Зеленский сказал, что время контрнаступления определено, но не предоставил дополнительных деталей. И, несмотря на явные признаки того, что идет контрнаступление, Подоляк также отказывается указывать конкретные даты.

Контрнаступление будет в любом случае, и оно будет успешным. Это будет не быстро, это займет некоторое время, это будет сложно, но все равно будет успешно.

– подчеркивал Подоляк.

Украина сможет закончить войну еще в текущем году

Недавно советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что является главным условием приближения нашего государства к миру в ближайшей перспективе. По его словам, Украина продвигает мирный план, заключающийся в полном выводе российских войск с территории нашего государства. Какие-либо переговоры или другие "мирные формулы", по его словам, сейчас не имеют смысла.

Вместе с тем очевидно, что только вооруженная поддержка от западных партнеров может гарантировать победу Вооруженных Сил. Потому и не исключено, что уже к концу этого 2023 года мы победим, если союзники предоставят все необходимое. В частности, речь идет о поставках артиллерии, снарядов, ракетах большой дальности и истребителей.