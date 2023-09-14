Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что это нечто беспрецедентное.
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"А в части прокачки Украиной оружия, ничего подобного со времен Второй мировой войны еще не было. Множество номенклатуры таково, что превзошло даже Вторую мировую войну", – подчеркнул Черник.
В настоящее время украинская армия получила уже 6,5 тысячи единиц бронетехники. Сейчас Украина, по словам полковника запаса ВСУ, вторая страна в мире как оператор переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin и реактивной артиллерийской системы HIMARS. Что касается противовоздушной обороны, то такого множества комплексов и интеграции в одну систему как в нашем государстве – нет нигде в мире.
Если бы союзники не оказали эту помощь, особенно в начале этой войны, когда самая большая колонна (российской техники – 24 Канал) зафиксирована в 60 километров, если бы у нас не было Javelin и NLAW (противотанкового комплекса малой дальности – 24 Канал), я не представляю, чем бы мы её "убили",
– сказал Петр Черник.
Стратегию повторить невозможно
Полковник запаса ВСУ отметил, что наступательные действия ВСУ – успешны. Он добавил, что планка насчёт ожидания результата от контрнаступления украинской армии очень сильно приподнята. Мол, очень хочется, чтобы контрнаступление происходило так, как деоккупация Харьковской области осенью 2022 года.
"По-настоящему блестящая стратегия всегда другая, победная. Мы выиграли эту блестящую Харьковскую стратегию. Повторить ее невозможно", – подчеркнул Черник.
Военный эксперт добавил, что к бою стала вся новорожденная политическая украинская нация. Однако россияне на это не рассчитывали. Именно в этом, убежден он, и есть феномен потенциального успеха Украины.
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Контрнаступление ВСУ: главное
- Украинская армия продолжает наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В то же время Вооруженные Силы Украины сдерживают наступление россиян на Лиманском, Купянском и Бахмутском направлениях.
- По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, в украинских бойцов есть успехи на Юге. Они продвигаются и укрепляются на рубежах. Впрочем, россияне просто так сдаваться не хотят. Хоть ВСУ и взяли под контроль Работино в Запорожской области, в районе этого населенного пункта продолжаются очень серьезные бои.
- Аналитики Института изучения войны убеждены, что ухудшение погоды не прекратит контрнаступление украинской армии. Активность действий может измениться, но они не остановятся.