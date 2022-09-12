"Про***ли": оккупант на Харьковщине признался, что войска в критическом состоянии, а командирам безразлично

Наступление ВСУ на Харьковщине оказалось неожиданным для российских солдат, которые были не в состоянии сопротивляться на этом участке фронта. Они отступали, а командование лишь выражало пренебрежение.

Об этом рассказал товарищу один из оккупантов, находящийся на направлении, где развивается контрнаступление ВСУ . Их разговор перехватило и обнародовало 11 сентября Главное управление разведки.

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Оккупант жалуется, что ВСУ "отрубают" трассу

Вероятно, российский служащий общался с другим оккупантом. Он с большим количеством нецензурной лексики говорил, что у них очень сложная ситуация. Мол, если помощь не придет, то им конец.

Блин, такое очко здесь, е**ть на**й. Вот, б**ть, трассу уже "отрубают" на Купянск. А если ее обрежут, это все. Ни БК, ни горючего. Ничего,

– жаловался кафир.

Его товарищ предположил, что их командование тоже "не дураки". Мол, не дадут так легко ВСУ реализовать планы. Однако это не было слишком убедительным для звонившего. Он пояснил, что находясь на Харьковщине, уже "разочаровался в этом всем".

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Также оккупант рассказал товарищу, что раньше из Харьковской области вывезли большую часть сил и даже не заметили, что Украина готовит контрнаступление. Мол, отступать приходилось без вооружения и горючего.

В то же время друг оккупанта пересказал разговор с каким-то другом из другого подразделения, которое также стояло в Харьковской области. Мол, украинцы пошли в наступление действительно очень внезапно, поэтому никто даже не сориентировался.

Они, говорит, вышли неожиданно. Никто даже ничего не понял. Ни артиллерия не работала, никто не работал. А б**ть н**уй отступаем,

– сказал россиянин в звонке.

Он добавил, что отступающих оккупантов встречал некий генерал, обзывавший их трусами. Они же просто говорили, что это командиры "про***ли наступление".

В видео очень много нецензурной лексики. Поэтому мы не рекомендуем его к просмотру впечатлительным и несовершеннолетним.

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