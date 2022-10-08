Армия Путина обречена: как ВСУ удалось сломать ей хребет

Не помню, какой полководец сказал, что враг совершил 1001 ошибку, а другая сторона только 1000, потому и победила.

Шахматная доска войны

Мы тоже совершаем ошибки на разных уровнях войны, и это – данность по поводу такой деятельности, как война, которую один британский авиатор XX века точно охарактеризовал как organised confusion. Но точно совершаем меньше ошибок, чем наш враг.

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На уровне большой стратегии Московия никак не может соотнести политические цели и средства. На уровне оперативного искусства… А его, в принципе, и не было со стороны московитов за всю войну – ни одна значительная группировка наших сил не была окружена и не уничтожена (Мариуполь – отдельный кейс по ряду причин).

На тактическом уровне – все та же нехватка координации родов и видов войск, чтобы затем его масштабировать / синхронизировать до уровня оперативного искусства.

Война – это всегда взаимодействие двоих. И ее результат – это следствие просчетов врага, которых оказалось больше, чем собственных просчетов.

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Счет – за ВСУ

Московиты пожинают плоды своих просчетов. Прежде всего, не могут ставить стратегические задачи пропорционально имеющимся силам.

Еще с середины лета московиты должны были перейти к обороне по всей линии столкновения. Вместо этого есть попытки врага давить нас вокруг Бахмута уже 3-й месяц, в то время как украинские силы наступают на востоке и на юге.

Отдельная тема – это попытка удержать существующую линию фронта силами, которые есть. Их недостаточно, чтобы производить эшелонированную оборону на 800 километров активного фронта. Если бы не арта и воздушно-космические силы, фронт московитов уже давно бы посыпался.

Все это потому, что в Московии – не здоровое взаимодействие политиков и армейцев, а диктат Питуна со всеми вытекающими последствиями.

Война – это динамическое взаимодействие двоих. И ее результат – это не только свои правильные шаги, но и просчеты противника.

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