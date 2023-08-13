Детали Межевикин сообщил в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он обратил внимание, что важно – все. Даже если речь идет о маленьком населенном пункте или небольшой высоте.

Обратите внимание Если ВСУ до зимы не смогут выйти к Азовскому побережью: военный назвал реальные угрозы

Клещиевка – это не самые высокие высоты, но они дают возможность блокировать противнику выход с направления Бахмута. Если продвигаться южнее, то там есть еще более стратегические высоты. Они дают возможность наблюдения за противником и поражения врага вплоть до Угледарской ТЭС,

– говорится в сообщении.

Межевикин рассказал, что герои ВСУ нанесли врагу большие потери. В настоящее время подразделения ВСУ начинают либо штурмовые действия, либо полномасштабное наступление. Герой рассказал, что любой населенный пункт нужно не штурмовать, а обходить, блокировать, постепенно уничтожая врага.

Украина достигла прогресса в контрнаступлении – главное

В The New York Times заявили, что Украина достигла "тактически значимого" прогресса сразу на двух основных направлениях контрнаступления. В настоящее время цель героев ВСУ – выйти к Азовскому морю. Следующий этап – вбить "клин" в так называемый "сухопутный путь" между Россией и временно оккупированным Крымом.