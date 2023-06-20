Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что россияне не будут сидеть сложа руки, поэтому не стоит расслабляться. О стремлении врага к реваншу ранее говорил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Я бы сказал, что это первый этап наступления, который мы фактически реализовали. Мы провели разведку боем, почти преодолели линию обеспечения", – отметил Жданов.

ВСУ завершили первую фазу наступления: смотрите видео

Сегодня интенсивность боевых действий уменьшилась, но ВСУ все равно заставляют россиян обороняться и давят их по нескольким направлениям. Не менее важно также то, что украинские защитники продолжают планомерно уничтожать враждебную логистику и материально-технические запасы.

Почему нельзя сразу бросать все силы

"Россияне будут убегать, просто для этого нужно время и вдохновение", – считает военный эксперт.

Благодаря западным партнерам, полгода оснащавшим Украину техникой и вооружением, ВСУ сегодня более-менее снаряжены для проведения наступательной операции. У нашей страны достаточно серьезно подготовленная линия обороны – глубоко эшелонированная. Однако защитники все равно вынуждены действовать постепенно.

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Важно понимать, что россияне тоже не будут сидеть сложа руки. Они уже попытались организовать контратаки по всей линии фронта, где ВСУ начали наступательные действия. А теперь они применили Восточную группировку войск на Луганщине и пытаются перетащить наши резервы на восточный участок фронта, что вернуть себе инициативу.

"Мастерство военного руководства состоит в том, чтобы наименьшими силами добиться наибольшего успеха. Поэтому кто первый использует резерв – тот проигрывает битву. У кого не останется в запасе ни одного солдата и ни одного танка – тот проигрывает войну", – констатировал Жданов.

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