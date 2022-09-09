Об этом 24 каналу заявил политолог Николай Давыдюк. Он подчеркнул, что возвращение наших территорий и граждан, живших в оккупации, для нас большой праздник.

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"Мы вернули территорию размером с Лихтенштейн"

Давидюк отметил, что возвращение украинской власти и военных на суверенную государственную территорию для нас очень важно.

Мы вернули территорию размером с Лихтенштейн или Андорру. Для нас это действительно возвращение наших сограждан,

– сказал политолог.

По его словам, возвращение наших граждан, которые жили в оккупации, были под постоянными обстрелами, подвергались пыткам, грабили, – это очень большой праздник.

Для нас это очень важные хорошие дни. Единственное, что на этом мы точно не будем останавливаться, нужно идти дальше,

– заявил Давидюк.

Он подчеркнул, что дальше нужно освобождать Изюм, идти на Луганск, Донецк, Херсон и Крым. Потому что это то, чего больше всего сейчас ждут граждане Украины.

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Что это значит для россии

Давидюк заявил, что для россии успехи ВСУ имеют катастрофическое значение. Россияне теряют лицо и браваду путина, который обещал очень быстро брать, есть и выбрасывать.

Ничего у него не удается, наоборот – украинцы пошли очень жестко, агрессивно, я бы сказал, даже немного дерзко,

– заметил он.

Ведь, добавил политолог, то, как бегут россияне с подгоревшими спинами – такого давно никто не видел. А перехват наших спецслужб свидетельствует о том, что оккупанты деморализованы. В то же время украинская армия демонстрирует мировой уровень атаки, когда очень многое продумано, спланировано и соответственно подготовлено.

Кстати! Удачное контрнаступление украинских военных на линии Харьков – Изюм в россии обсуждают очень активно. У россиян паника – они обвиняют во всем свое командование.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, в течение нескольких последних дней нашим защитникам в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.

8 сентября ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.

Российские войска убегая из Харьковской области не успевают прихватить с собой ничего. Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.

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