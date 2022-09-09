Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що повернення наших територій і громадян, які жили в окупації, для українців є великим святом.
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"Ми повернули територію розміром з Ліхтенштейн"
Давидюк зазначив, що повернення української влади і військових на суверенну державну територію для нас є дуже важливим.
Ми повернули територію розміром з Ліхтенштейн чи Андорру. Для нас це, дійсно, повернення наших співгромадян,
– сказав політолог.
За його словами, повернення наших громадян, які жили в окупації, були під постійними обстрілами, зазнавали тортур, грабувалися, – це дуже велике свято.
Для нас це надзвичайно важливі гарні дні. Єдине, що на цьому ми точно не будемо зупинятися, треба йти далі,
– заявив Давидюк.
Він наголосив, що далі треба звільняти Ізюм, іти на Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим. Тому що це те, чого найбільше зараз чекають громадяни України.
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Що це означає для росії
Давидюк заявив, що для росії успіхи ЗСУ мають катастрофічне значення. Росіяни втрачають обличчя й браваду путіна, який обіцяв нас дуже швидко брати, їсти і викидати.
Нічого у нього не вдається, навпаки – українці пішли дуже жорстко, агресивно, я б сказав, навіть трохи зухвало,
– зауважив він.
Адже, додав політолог, те, як утікають росіяни з підгорілими спинами, – такого давно ніхто не бачив. А перехоплення наших спецслужб свідчать про те, що окупанти деморалізовані. Водночас українська армія демонструє світового рівня атаку, коли дуже багато речей продумано, сплановано та відповідно підготовлено.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Українські військові продовжують упевнено просуватися по всій лінії фронту. Як зауважили у Генштабі, впродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.
- 8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію Харківської області. Над містом знову замайорів український прапор.
- Російські війська тікаючи з Харківщини не встигають прихопити з собою нічого. Тож залишають техніку та величезні склади боєкомплектів ближнім – українським захисникам.
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