Про це 24 каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що повернення наших територій і громадян, які жили в окупації, для українців є великим святом.

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"Ми повернули територію розміром з Ліхтенштейн"

Давидюк зазначив, що повернення української влади і військових на суверенну державну територію для нас є дуже важливим.

Ми повернули територію розміром з Ліхтенштейн чи Андорру. Для нас це, дійсно, повернення наших співгромадян,

– сказав політолог.

За його словами, повернення наших громадян, які жили в окупації, були під постійними обстрілами, зазнавали тортур, грабувалися, – це дуже велике свято.

Для нас це надзвичайно важливі гарні дні. Єдине, що на цьому ми точно не будемо зупинятися, треба йти далі,

– заявив Давидюк.

Він наголосив, що далі треба звільняти Ізюм, іти на Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим. Тому що це те, чого найбільше зараз чекають громадяни України.

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Що це означає для росії

Давидюк заявив, що для росії успіхи ЗСУ мають катастрофічне значення. Росіяни втрачають обличчя й браваду путіна, який обіцяв нас дуже швидко брати, їсти і викидати.

Нічого у нього не вдається, навпаки – українці пішли дуже жорстко, агресивно, я б сказав, навіть трохи зухвало,

– зауважив він.

Адже, додав політолог, те, як утікають росіяни з підгорілими спинами, – такого давно ніхто не бачив. А перехоплення наших спецслужб свідчать про те, що окупанти деморалізовані. Водночас українська армія демонструє світового рівня атаку, коли дуже багато речей продумано, сплановано та відповідно підготовлено.

До речі! Вдалий контрнаступ українських військових на лінії Харків – Ізюм в росії обговорюють дуже активно. У росіян паніка – вони звинувачують у всьому російське командування.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

Українські військові продовжують упевнено просуватися по всій лінії фронту. Як зауважили у Генштабі, впродовж кількох останніх днів захисникам нашої держави на Харківщині вдалося відкинути ворога на 50 кілометрів.

8 вересня ЗСУ звільнили Балаклію Харківської області. Над містом знову замайорів український прапор.

Російські війська тікаючи з Харківщини не встигають прихопити з собою нічого. Тож залишають техніку та величезні склади боєкомплектів ближнім – українським захисникам.

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