ВСУ на Юге кое-где прорвали первую линию обороны, – Маляр

Украинские защитники и защитницы продолжают продвижение на фронте. На южных направлениях наши воины прорвали первую линию обороны и сейчас они встают перед определенными трудностями на следующей промежуточной линии.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, сейчас продвижение наших защитников затруднено.

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С какими трудностями столкнулись ВСУ

Анна Маляр объяснила, что на промежуточной линии главным препятствием для наших войск является то, что русские построили инженерные постройки на ключевых высотах.

Наши войска на Юге кое-где уже прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. И там они сталкиваются с тем, что враг на основных ключевых господствующих высотах фактически построил инженерные укрепления. Это, безусловно, усложняет движение наших войск и сами боевые действия.

– подчеркнула Маляр.

Замглавы Минобороны отметила, что как на восточных, так и на южных направлениях фронта враг подтягивает резервы. Часто это профессиональные подразделения, в частности, десантно-штурмовые отряды.

ВСУ продвигаются по нескольким направлениям

Заместитель командующего группировкой "Таврия" Сергей Кузьмин накануне сообщил, что ВСУ продвигаются вперед, несмотря на сопротивление оккупантов. За сутки 3 августа войска Таврического направления продолжают наступательные операции на Бердянском, Мелитопольском направлениях. В то же время продолжается и оборонная операция на Марьинко-Авдеевском направлении.

Заместитель командующего группировкой "Таврия" отметил, что оккупанты постоянно пытаются контратаковать, а также привлекают свои резервы. В частности, враг уже бросает в бой так называемую свою элиту.

Кроме того, ВСУ имеют успехи в районе Угледара. Однако враг постоянно атакует в попытке восстановить утраченные позиции.

Стоит отметить, что россияне также пытаются восстановить свои позиции в районе Старомайорского, которое ВСУ освободили 27 июля. Интересно, что уже на следующий день россияне заявили о том, что якобы отвоевали поселок, однако ВСУ держат населенный пункт под контролем.