Россияне готовятся к обороне от Сватово до Троицкого, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
Россияне подтягивают живую силу и резервы от российской границы в глубь Луганской области. Они окапываются и готовятся к обороне от Сватово до Троицкого.
Россияне готовятся к наступлению ВСУ. Они планируют держать оборону в направлении Лимана – от Сватово до Троицкого. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.
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Гауляйтеры не скрывают, что готовятся к наступлению ВСУ
Гауляйтер Луганской области во время одного из своих выступлений публично заявлял о том, что ВСУ идет в наступление и нужно обороняться. Чтобы показать, что ситуация "контролируемая", оккупанты вернулись в Кременную.
Они действительно некоторое время отвели (войска – 24 канал) из наших городов, из Кременной, из Старобельска. Просто перекинули вперед. Но потом, когда это получило огласку, то сразу показательно нагнали туда солдат для того, чтобы показать, что все под контролем,
– рассказал Сергей Гайдай.
Вместо этого коллаборанты бегут с оккупированных территорий.
По словам Сергея Гайдая, массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно направляются в россию, не забывая прихватить с собой как можно больше награбленного имущества украинцев.
На границе продолжаются тщательные проверки и мужчины почти не выпускаются. Глава Луганской ОВА предположил, что скоро россия может закрыть границы с квазиреспубликами вообще, ведь они им не нужны.
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