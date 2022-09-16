Россияне готовятся к обороне от Сватово до Троицкого, – Гайдай

Россияне подтягивают живую силу и резервы от российской границы в глубь Луганской области. Они окапываются и готовятся к обороне от Сватово до Троицкого.

Россияне готовятся к наступлению ВСУ. Они планируют держать оборону в направлении Лимана – от Сватово до Троицкого. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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Гауляйтеры не скрывают, что готовятся к наступлению ВСУ

Гауляйтер Луганской области во время одного из своих выступлений публично заявлял о том, что ВСУ идет в наступление и нужно обороняться. Чтобы показать, что ситуация "контролируемая", оккупанты вернулись в Кременную.

Они действительно некоторое время отвели (войска – 24 канал) из наших городов, из Кременной, из Старобельска. Просто перекинули вперед. Но потом, когда это получило огласку, то сразу показательно нагнали туда солдат для того, чтобы показать, что все под контролем,

– рассказал Сергей Гайдай.

Вместо этого коллаборанты бегут с оккупированных территорий.

По словам Сергея Гайдая, массовые побеги с оккупированных территорий продолжаются. Оккупанты с коллаборантами спешно направляются в россию, не забывая прихватить с собой как можно больше награбленного имущества украинцев.

На границе продолжаются тщательные проверки и мужчины почти не выпускаются. Глава Луганской ОВА предположил, что скоро россия может закрыть границы с квазиреспубликами вообще, ведь они им не нужны.

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