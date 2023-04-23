Об этом 24 Каналу рассказал Павел Нарожный – военный эксперт. По его словам, можно обратиться к опыту прошлых контрнаступательных операций Украины, чтобы понять, что и в этот раз россияне не будут ожидать планов украинского военно-политического руководства.

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"Непредсказуемость будет"

Тема будущего контрнаступления Вооруженных Сил Украины остается наиболее обсуждаемой в течение как минимум последнего месяца. Наше военное руководство неоднократно заявляло, что наступательные действия станут неожиданными для российских военных.

Какое именно будет наступление – сказать очень тяжело. В Генеральном штабе ВСУ сидят очень умные офицеры, которые учились за границей и постоянно общаются с лучшими офицерами НАТО.

– заметил Павел Нарожный.

Военный эксперт привел пример Херсонской контрнаступательной операции. В августе прошлого года все также ожидали контрнаступления на Херсон. Когда он наступил, начала работать дальнобойная артиллерия, уничтожая Антоновский мост и склады боеприпасов. А после этого неожиданно началось контрнаступление на Харьковщине.

"Предугадать Генеральный штаб ВСУ почти невозможно. Наши офицеры, можно сказать, живут этим планом (контрнаступления – 24 Канал). Я уверен, что непредсказуемость все же будет", – подчеркнул Нарожный.

Павел Нарожный о контрнаступлении Украины: смотрите видео

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