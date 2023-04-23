Про це 24 Каналу розповів Павло Нарожний – військовий експерт. За його словами, можна звернутися до досвіду минулих контрнаступальних операцій України, щоб зрозуміти, що і цього разу росіяни не очікуватимуть планів українського військово-політичного керівництва.
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"Непередбачуваність буде"
Тема майбутнього контрнаступу Збройних Сил України залишається найбільш обговорюваною впродовж щонайменше останнього місяця. Наше військове керівництво неодноразово заявляло, що наступальні дії стануть неочікуваними для російських військових.
Який саме буде наступ – сказати дуже важко. У Генеральному штабі ЗСУ сидять дуже розумні офіцери, які вчилися за кордоном і постійно спілкуються з найкращими офіцерами НАТО,
– зауважив Павло Нарожний.
Військовий експерт навів приклад Херсонської контрнаступальної операції. У серпні минулого року всі також очікували контрнаступу на Херсон. Коли він настав, почала працювати далекобійна артилерія, знищуючи Антонівський міст та склади боєприпасів. А після цього неочікувано розпочався контрнаступ на Харківщині.
"Передбачити Генеральний штаб ЗСУ майже неможливо. Наші офіцери, можна сказати, живуть цим планом (контрнаступу – 24 Канал). Я впевнений, що непередбачуваність усе ж буде", – наголосив Нарожний.
Павло Нарожний про контрнаступ України: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- В ISW повідомили, що українські військові начебто зайняли позиції на Східному березі Херсонської області. Втім, Наталія Гуменюк наголосила, що для військової операції необхідна інформаційна тиша, а хороших новин з лівого берега Дніпра на Херсонщині ще потрібно дочекатися.
- На думку колишнього командувача військами США в Європі, генерала Бена Ходжеса, Україна може не просто провести успішний контрнаступ, але й виграти війну цього року. За його словами, для досягнення такого результату обов'язкове надання потрібної зброї від західних партнерів.
- У виданні The Economist вважають, що успішна контрнаступальна операція ЗСУ може стати підґрунтям для мирних перемовин. Крім того, останнім часом Україні передали багато потужного озброєння. Маючи таку перевагу, необхідно спробувати знищити Кримський міст.