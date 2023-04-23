Про це 24 Каналу розповів Павло Нарожний – військовий експерт. За його словами, можна звернутися до досвіду минулих контрнаступальних операцій України, щоб зрозуміти, що і цього разу росіяни не очікуватимуть планів українського військово-політичного керівництва.

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"Непередбачуваність буде"

Тема майбутнього контрнаступу Збройних Сил України залишається найбільш обговорюваною впродовж щонайменше останнього місяця. Наше військове керівництво неодноразово заявляло, що наступальні дії стануть неочікуваними для російських військових.

Який саме буде наступ – сказати дуже важко. У Генеральному штабі ЗСУ сидять дуже розумні офіцери, які вчилися за кордоном і постійно спілкуються з найкращими офіцерами НАТО,

– зауважив Павло Нарожний.

Військовий експерт навів приклад Херсонської контрнаступальної операції. У серпні минулого року всі також очікували контрнаступу на Херсон. Коли він настав, почала працювати далекобійна артилерія, знищуючи Антонівський міст та склади боєприпасів. А після цього неочікувано розпочався контрнаступ на Харківщині.

"Передбачити Генеральний штаб ЗСУ майже неможливо. Наші офіцери, можна сказати, живуть цим планом (контрнаступу – 24 Канал). Я впевнений, що непередбачуваність усе ж буде", – наголосив Нарожний.

Павло Нарожний про контрнаступ України: дивіться відео

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