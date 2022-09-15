Об этом 24 каналу сказал советник главы Министерства внутренних дел Ростислав Смирнов. По его словам, на деоккупированных территориях работают фильтрационные центры по выявлению переодетых врагов.

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Оккупанты бросали форму и маскировались под гражданских

Смирнов отметил, что в рядах российской армии есть немало низкомотивированных солдат, в частности заключенных. Их эффективность была показана на Харьковском направлении, когда во время прорыва первой линии обороны оккупанты начинали убегать.

По его словам, на большом количестве освобожденных территорий проводится зачистка с целью выявления переодетых солдат.

На освобожденных территориях имеется большое количество формы, бронежилетов. Они просто снимали, переодевались в гражданское и пытались замаскироваться среди местного населения,

– заявил советник главы МВД.

Именно поэтому, заметил он, на деоккупированных территориях действуют фильтрационные центры, где обнаруживают российских солдат, чтобы в дальнейшем привлечь их к ответственности. В то же время, они являются обменным фондом, который позволит освободить из вражеского плена наших бойцов. Его удалось пополнить на Харьковском направлении.

Смирнов рассказал о зачистке на освобожденных территориях: смотрите видео

Для чего создали фильтрационные центры

Смирнов рассказал, что в фильтрационных центрах на освобожденных территориях проходит определенное собеседование с людьми, чтобы убедиться, что это именно местное население, а не ДРГ или коллаборанты. Также там собирают данные для уголовных производств, в частности, выясняется, не были ли они свидетелями преступлений российских оккупантов.

По словам советника главы МВД, на деоккупированных территориях сейчас работает около 13 фильтрационных центров. Для работы в них задействовали из рядов Национальной полиции Украины более 700 человек.

Есть в общей сложности две такие большие задачи. Первое – это установление правового порядка и безопасности на освобожденных территориях. И второе – это то, для чего нужны эти фильтрационные пункты. То есть для сбора всей доказательной базы, свидетельств непосредственно от людей-очевидцев военных преступлений, совершаемых солдатами российской федерации,

– отметил Смирнов.

Он добавил, что на деоккупированных уже открыли около 50 открыто уголовных производств. Всего же приблизительно 33 тысячи уголовных производств по неправомерным действиям солдат российской федерации.

Кстати говоря! Балаклея стала первым городом, с которого началось контрнаступление Сил обороны Украины в Харьковской области. Официально об освобождении Балаклеи сообщили 8 сентября. Оккупанты на протяжении 5 месяцев устанавливали там свои порядки, разрушали все на своем пути и совершали зверства относительно мирного населения.

Ситуация на фронте: последние новости

Контрнаступление ВСУ идет полным ходом. Поэтому враг буквально вынужден занимать оборонительную позицию. Так, россияне бросили все свои усилия на укрепление позиций в Донецкой и Запорожской областях.

Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что если ВСУ возьмут Лиман Донецкой области, то в российской армии "посыплется" вся линия обороны на северо-востоке Украины.

Россияне продолжают наносить удары по инфраструктуре нашей страны, однако на поле боя успехов не имеют. Тем временем наши воины отбивают атаки врага, нанося им безумные потери – за прошедшие сутки были уничтожены 4 вражеских самолета.

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