Про це 24 каналу сказав радник глави Міністерства внутрішніх справ Ростислав Смірнов. За його словами, на деокупованих територіях працюють фільтраційні центри для виявлення перевдягнутих ворогів.

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Окупанти кидали форму й маскувалися від цивільних

Смірнов зазначив, що у лавах російської армії є чимало низькомотивованих солдатів, зокрема, ув’язнених. Їхня ефективність була показана на Харківському напрямку, коли під час прориву першої лінії оборони окупанти починали тікати.

Наразі, за його словами, на великій кількості звільнених територій проводиться зачистка з метою виявлення перевдягнутих солдатів.

На звільнених територіях є велика кількість форми, бронежилетів. Вони просто знімали, перевдягалися в цивільне й намагалися замаскуватися серед місцевого населення,

– заявив радник глави МВС.

Саме тому, зауважив він, на деокупованих територіях діють фільтраційні центри, де виявляють російських солдатів, щоб надалі притягнути їх до відповідальності. Водночас вони є обмінним фондом, який дозволить визволити з ворожого полону наших бійців. Його вдалося суттєво поповнити на Харківському напрямку.

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Для чого створили фільтраційні центри

Смірнов розповів, що у фільтраційних центрах на звільнених територіях відбувається певна співбесіда з людьми, щоб переконатися, що це саме місцеве населення, а не ДРГ чи колаборанти. Також там збирають дані для кримінальних проваджень, зокрема, з'ясовується, чи не були вони свідками злочинів російських окупантів.

За словами радника глави МВС, на деокупованих територіях зараз працює близько 13 фільтраційних центрів. Для роботи в них задіяли із лав Національної поліції України більш ніж 700 людей.

Є загалом два такі великих завдання. Перше – це встановлення правового порядку й безпеки на звільнених територіях. І друге – це те, для чого потрібні ці фільтраційні пункти. Тобто для збору всієї доказової бази, свідчень безпосередньо від людей-очевидців воєнних злочинів, які вчиняли солдати російської федерації,

– зазначив Смірнов.

Він додав, що на деокупованих уже відкрили близько 50 відкрито кримінальних проваджень. Загалом же є приблизно 33 тисяч кримінальних проваджень щодо неправомірних дій солдатів російської федерації.

До речі! Балаклія стала першим містом, із якого почався контрнаступ Сил оборони України в Харківській області. Офіційно про звільнення Балаклії повідомили 8 вересня. Окупанти впродовж 5 місяців встановлювали там свої порядки, руйнували все на своєму шляху та чинили звірства щодо мирного населення.

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