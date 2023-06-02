Речь идет о подрыве емкостей с серной кислотой. Если россияне предпримут такие действия, это станет серьезным ударом по экологии. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Россияне хотят сорвать контнаступление ВСУ
Ранее подобный инцидент уже произошел конкретно в Армянске. Наши солдаты, стоявшие на блокпосту на Чонгаре, жаловались на то, что поржавели автоматы. Дело в том, что в воздухе был выброс серной кислоты.
Это очень опасное производство – так выглядит ад. Я более чем уверен, что россияне могут взорвать емкости с кислотой,
– констатировал Нарожный.
Не секрет, что наш враг может прибегнуть к любым преступлениям, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, которого он безумно боится. Если россияне таки решатся на провокацию, ситуация нормализуется через 1 – 2 недели, когда ветер отнесет облако серной кислоты в сторону. Но сам момент испарения крайне опасен, по меньшей мере – можно сжечь себе легкие.
По словам Нарожного, россияне ежедневно обстреливают Сумскую область. Белополье, Мирополье – это городки, которые находятся в зоне поражения вражеской артиллерии. И город суммы находится в зоне ее действия – 35 километров до границы, но по нему не стреляют.
Почему? Потому что в городе Сумы расположен "Сумыхимпром", где есть большая емкость с аммиаком, она как 5-этажное здание. Если туда что-нибудь попадет, ветер в большинстве случаев дует в сторону России. Они это прекрасно знают,
– объяснил военный эксперт.
В любом случае это будет огромная катастрофа. Если ветер будет в сторону Сум, погибнет немало людей. Враг не стреляет, боясь загрязнения.
"Но что они могут сделать в Армянске – большой вопрос. На что они готовы остановить украинское наступление", – подытожил Нарожный.
Что известно о намерениях врага
- Украинские силы сопротивления сообщают, что россияне завозят взрывчатку на завод в Армянске, что во временно оккупированном Крыму. Более того, захватчики минуют территорию предприятия.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подчеркнул, что это может стать вторым Чернобылем. При взрыве пострадают жители АР Крым, еще семи областей Украины, Турция и Россия.
- Традиционно, оккупанты имеют целью обвинить ВСУ в экологическом терроризме. Они хотят оказать военно-политическое давление на наше государство и мировое сообщество.