Йдеться про підрив місткостей з сірчаною кислотою. Якщо росіяни вдадуться до таких дій, це стане серйозним ударом по екології. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Росіяни хочуть зірвати контрнаступ ЗСУ

Раніше подібний інцидент вже трапився безпосередньо в Армянську. Наші солдати, які стояли на блокпосту на Чонгарі, скаржилися на те, що поржавіли автомати. Річ у тім, що у повітрі був викид сірчаної кислоти.

Це дуже небезпечне виробництво – такий вигляд має пекло. Я більше ніж впевнений, що росіяни можуть підірвати місткості з кислотою,

– констатував Нарожний.

Не секрет, що наш ворог може вдатися до будь-яких злочинів, аби зірвати контрнаступ ЗСУ, якого він шалено боїться. Якщо росіяни таки наважаться на провокацію, ситуація нормалізується за 1 – 2 тижнів, коли вітер віднесе хмару сірчаної кислоти в бік. Але сам момент випаровування є вкрай небезпечним, щонайменше – можна спалити собі легені.

За словами Нарожного, росіяни ледь не щодня обстрілюють Сумську область. Білопілля, Миропілля – це містечка, які перебувають в зоні ураження ворожої артилерії. І місто суми перебуває у зоні її дії – 35 кілометрів до кордону, але по ньому не стріляють.

Чому? Тому що у місті Суми розташований "Сумихімпром", де є велика місткість з аміаком, вона як 5-поверховий будинок. Якщо туди щось влучить, вітер у більшості випадків дме в бік Росії. Вони це прекрасно знають,

– пояснив військовий експерт.

У будь-якому випадку – це буде величезна катастрофа. Якщо вітер буде у бік Сум, загине чимало людей. Ворог не стріляє, боячись забруднення.

"Але що вони можуть зробити в Армянську – велике питання. На що вони готові, щоб зупинити український наступ", – підсумував Нарожний.

Що відомо про наміри ворога