Оккупанты стягивают тяжелое вооружение в сторону Херсона, – мэр Мелитополя

Украинские военные в Херсонской области очевидно, что имеют успехи. Ведь оккупанты там начали нервничать и суетиться.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона сообщил, что в сторону Херсона поехала вражеская техника. Ее они перемещают именно через Мелитополь, сообщает 24 канал.

К теме Очень боятся украинских диверсантов: оккупанты разрешили въезд в Херсон только по прописке

Оккупанты перекидывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь 25 июля в сторону Херсона проехали 3 колонны – около 80 единиц техники и тяжелое вооружение,

– сказал Федоров.

По его словам, россияне не выпускают людей с временно оккупированных территорий региона. Они желают использовать их как живой щит.

Что происходит в оккупированной Запорожской области

По словам Федорова, на блокпосте в Васильевке находятся более 5 тысяч человек. оккупанты позволяют им проехать в магазин, если те оставят им свои документы. Людей держат как "живой щит".

Кроме того, на оккупированных территориях сеют панику и угрозы. Пугают жителей тем, что при отступлении будут взрывать инфраструктуру и сжигать дома. Боятся наступления ВСУ. Зверские поступки оккупантов до сих пор шокируют. Федоров рассказал о случае, когда российский КамАЗ переехал легковой автомобиль, погибла семья с ребенком.

Во временно оккупированном Мелитополе уже 2 недели нет газа. Продукты, которые завозятся из Крыма, стоят втрое дороже обычной цены. Медикаменты людям удается передавать благодаря волонтерам. В аптеках россиян лекарства почти нет.

Контрнаступление ВСУ

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович высказывал мнение, что для контрнаступления на Юге нашим ВСУ сначала нужно истощить врага маневренной обороной. Он считает, что раньше идти в контрнаступление будет нецелесообразно. При этом Арестович заверил, что у ВСУ все идет по плану.

Наши воины просят украинцев сохранять тишину по операциям, которые происходят на Юге. Ведь иногда украинцы распространяют лишнее. Поэтому был случай, когда враг пытался контратаковать в Херсонской области. Наши защитники дали отпор.

А в американском Институте войны вообще предполагали, что ВСУ либо пошли уже в контрнаступление или готовятся к нему усиленно. Специалисты отметили, что на это указывают сразу несколько фактов, а также заявлений, сделанных не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично.

ВСУ мощно давят на россиян: смотрите видео