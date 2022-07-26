Оккупанты стягивают тяжелое вооружение в сторону Херсона, – мэр Мелитополя
Украинские военные в Херсонской области очевидно, что имеют успехи. Ведь оккупанты там начали нервничать и суетиться.
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона сообщил, что в сторону Херсона поехала вражеская техника. Ее они перемещают именно через Мелитополь, сообщает 24 канал.
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Оккупанты перекидывают тяжелую военную технику. Через Мелитополь 25 июля в сторону Херсона проехали 3 колонны – около 80 единиц техники и тяжелое вооружение,
– сказал Федоров.
По его словам, россияне не выпускают людей с временно оккупированных территорий региона. Они желают использовать их как живой щит.
Что происходит в оккупированной Запорожской области
По словам Федорова, на блокпосте в Васильевке находятся более 5 тысяч человек. оккупанты позволяют им проехать в магазин, если те оставят им свои документы. Людей держат как "живой щит".
Кроме того, на оккупированных территориях сеют панику и угрозы. Пугают жителей тем, что при отступлении будут взрывать инфраструктуру и сжигать дома. Боятся наступления ВСУ. Зверские поступки оккупантов до сих пор шокируют. Федоров рассказал о случае, когда российский КамАЗ переехал легковой автомобиль, погибла семья с ребенком.
Во временно оккупированном Мелитополе уже 2 недели нет газа. Продукты, которые завозятся из Крыма, стоят втрое дороже обычной цены. Медикаменты людям удается передавать благодаря волонтерам. В аптеках россиян лекарства почти нет.
Контрнаступление ВСУ
- Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович высказывал мнение, что для контрнаступления на Юге нашим ВСУ сначала нужно истощить врага маневренной обороной. Он считает, что раньше идти в контрнаступление будет нецелесообразно. При этом Арестович заверил, что у ВСУ все идет по плану.
- Наши воины просят украинцев сохранять тишину по операциям, которые происходят на Юге. Ведь иногда украинцы распространяют лишнее. Поэтому был случай, когда враг пытался контратаковать в Херсонской области. Наши защитники дали отпор.
- А в американском Институте войны вообще предполагали, что ВСУ либо пошли уже в контрнаступление или готовятся к нему усиленно. Специалисты отметили, что на это указывают сразу несколько фактов, а также заявлений, сделанных не только в анонимном разговоре с журналистами, но и публично.
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