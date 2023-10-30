Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что наступательные действия ВСУ несколько замедлились. При этом есть и положительные тенденции.

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Российские оккупанты планировали, что с активизацией на восточных направлениях, ВСУ перекинут туда с Юга большинство сил. Однако этого не произошло и украинские военные до сих пор ведут бои, в частности, на Мелитопольском направлении.

Несколько уменьшилась интенсивность наступательных действий с нашей стороны, это действительно так. Но все же боевые столкновения довольно часто. Наши силы пытаются продвигаться, закрепляться на позициях, а враг блокирует это и переходит к встречным действиям,

– отметил Александр Мусиенко.

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Также уже важно развитие ситуации на левом берегу Херсонщины. События там могут оказать серьезное влияние на общую ситуацию на фронте. Отметим, что из-за успехов ВСУ на Херсонском направлении Россия сменила командующего – теперь должность занимает Михаил Теплинский.

"Были сетования на неудовлетворительную оборону на левобережье Херсона. Оккупант недооценил возможности ВСУ. Я не исключаю шансов, что мы увидим крупную операцию украинских войск на левобережье Херсонщины", – заметил военный эксперт.

Как выяснилось, у россиян было много незаменимых полей на левом берегу. Некоторые оборонительные рубежи также были не готовы, особенно плацдарм на береговой линии. А это дает возможность для действий ВСУ.

Учитывая, что россияне сейчас начали перебрасывать туда определенные подразделения из-под Токмака, вероятно, они поняли, какую угрозу могла представлять их легкомыслие.

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