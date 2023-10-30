Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що наступальні дії ЗСУ дещо сповільнилися. При цьому є й позитивні тенденції.

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Російські окупанти планували, що з активізацією на східних напрямках, ЗСУ перекинуть туди із Півдня більшість сил. Однак цього не сталося і українські військові досі ведуть бої, зокрема на Мелітопольському напрямку.

Дещо зменшилась інтенсивність наступальних дій з нашого боку, це справді так. Але все ж бойові зіткнення є доволі часто. Наші сили намагаються просуватись, закріплюватись на позиціях, а ворог блокує це і переходить до зустрічних дій,

– зазначив Олександр Мусієнко.

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Окупанти почали хвилюватись за Херсонський напрямок

Також уже важливим буде розвиток ситуації на лівому березі Херсонщини. Події там можуть серйозно вплинути на загальну ситуацію на фронті. Зазначимо, що через успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку, Росія змінила командувача – тепер посаду обіймає Михайло Теплинський.

"Були нарікання на незадовільну оборону на лівобережжі Херсонщини. Окупант недооцінив можливості ЗСУ. Я не відкидаю шансів, що ми побачимо велику операцію українських військ на лівобережжі Херсонщини", – зауважив військовий експерт.

Як виявилось, у росіян було багато незамінованих полів на лівому березі. Деякі оборонні рубежі також були неготовими, особливо плацдарм на береговій лінії. А це й дає можливість для дій ЗСУ.

Зважаючи на те, що росіяни зараз почали перекидати туди певні підрозділи з-під Токмака, ймовірно, вони зрозуміли, яку насправді загрозу могла становити їхня легковажність.

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