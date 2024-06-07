Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил для 24 Канала, как могут развиваться события дальше, и что Украине нужно для контрнаступления.

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Для наступления необходимо оружие

Шарп убежден, что вполне вероятно контрнаступление может быть на одном из участков фронта. Чем меньше будет участок, тем успешнее могут быть действия украинских сил обороны.

В первую очередь угрозы заключаются в том, что только недавно ситуация с поставками оружия в Украину начала налаживаться. К тому же до сих пор нет четкой уверенности, какую позицию Соединенные Штаты Америки займут после выборов в ноябре 2024 года.

Не имея уверенности и запаса прочности по оружию стоит относиться осторожно к перспективам контрнаступления,

– отметил аналитик.

Человеческий потенциал

Впрочем есть и чисто военный фактор, который может влиять на контрнаступательные действия. Он касается живой силы, сформированных резервов, и насколько эти резервы являются обученными и подготовленными. А также, сделало ли командование выводы после того, как контрнаступление 2023 года не достигло своей цели.

Однако это только при условии достаточного количества боеприпасов, стволов и тому подобное,

– подчеркнул Шарп.

Если все выше перечисленные факторы сойдутся, то теоретически контрнаступательные действия могут быть реальными в 2025 году, убежден он. Более локальное наступление будет зависеть от конкретной ситуации на фронте и условий.

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