Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив для 24 Каналу, як можуть розвиватися події далі, і що Україні потрібно для контрнаступу.

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Для наступу необхідна зброя

Шарп переконаний, що цілком імовірно контрнаступ може бути на одній із ділянок фронту. Що меншою буде ділянка, тим успішнішими можуть бути дії українських сил оборони.

Першою чергою загрози полягають в тому, що тільки нещодавно ситуація із постачанням зброї до України почала налагоджуватися. До того ж досі немає чіткої впевненості, яку позицію Сполучені Штати Америки займуть після виборів у листопаді 2024 року.

Не маючи впевненості і запасу міцності по зброї варто ставитися обережно до перспектив контрнаступу,

– зауважив аналітик.

Людський потенціал

Втім є і суто військовий фактор, який може впливати на контрнаступальні дії. Він стосується живої сили, сформованих резервів, і наскільки ці резерви є навченими та підготовленими. А також, чи командування зробило висновки після того, як контрнаступ 2023 року не досяг своєї мети.

Однак це лише за умови достатньої кількості боєприпасів, стволів тощо,

– підкреслив Шарп.

Якщо всі вище перераховані фактори зійдуться, то теоретично контрнаступальні дії можуть бути реальними в 2025 році, переконаний він. Більш локальний наступ буде залежати від конкретної ситуації на фронті й умов.

Ситуація на фронті: останнє